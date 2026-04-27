Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 51-54. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Kahramankazan-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları sebebiyle Kandıra Gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü devam ediyor.
Mersin-Adana Otoyolu'nun Mersin Alın Gişeleri (Serbest Bölge Kavşağı) ile Tarsus OSB Kavşağı kesiminde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Babadağ Farklı Seviye Kavşağı'ndaki çalışmalar nedeniyle Denizli istikametinden otoyola giriş kolu trafiğe kapatıldı. Bu bölgede sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62, Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-Kocaeli yolunun 25. kilometresindeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşıma alt koldan kontrollü izin veriliyor.
Darende-Malatya yolunun 5-28. kilometrelerinde çatlak onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Osmancık-İskilip yolunun 47-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.