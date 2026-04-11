Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İstanbul istikametindeki Ayaş Köprüsü'nde, genleşme derzi değişimi yapılması nedeniyle 1. ve 2. şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Yarbaşı Viyadüğü'nde yürütülen derz değişim çalışmaları sebebiyle trafik akışı, Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrımı-Ortaca yolunun 52-53. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 15-17. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Balıkesir Güneybatı Çevre Yolu'nun 33-35. kilometrelerindeki yol çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Edremit-Balıkesir istikametinde tek yol üzerinden gidiş-geliş şeklinde kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmit-Yalova yolunun 15-16. kilometrelerinde, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) tarafından drenaj hattı yapım çalışmaları yürütülüyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir tarafı trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü devam ediyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 9. kilometresindeki bağlantı kolunda yürütülen yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla trafik, çalışmalar süresince kısa aralıklarla ulaşıma kapatılarak, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.