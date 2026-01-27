Kapıdağ turizm planı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kapıdağ Yarımadası'nın dört mevsim boyunca yaşayan, özgün ve sürdürülebilir bir turizm destinasyonu haline getirilmesi amacıyla yürütülen "Kapıdağ Turizm Planı" çalışmasının değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Erdek Kaymakamlığı öncülüğünde, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) koordinasyonunda yürütülen ve iki aşamadan oluşan çalışmada sona gelinmesi dolayısıyla düzenlenen toplantıda; değerlendirme raporu sunumu ve genel değerlendirmeler yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Kapıdağ Yarımadası'nın sahip olduğu turizm potansiyeline dikkat çekerek, yürütülen planlama sürecinin bölgenin geleceği açısından önemine vurgu yaptı.

-Göç "Kapıdağ'ın potansiyelini doğru okumamız gerekiyor"

Ardından kürsüye çıkan Hasan Göç, Kapıdağ Yarımadası'nın sürdürülebilir turizm vizyonu ile ele alınmasının bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacağını belirtti. Kaymakam Göç konuşmasında, "GMKA iş birliğiyle başlatılan bu çalışma önemli bir aşamaya ulaşmış durumda. Kapıdağ Yarımadası'nın mevcut durumunu, potansiyelini ve neler yapılabileceğini ortaya koymak adına bir vizyon belirlenmesi gerekiyordu. Yaklaşık bir yıl süren bu süreçte kapsamlı ve titiz bir çalışma yürütüldü. Bugün hazırlanan konsept planları birlikte değerlendiriyoruz. Tüm paydaşların sürece katkı sunması bu çalışmayı daha da değerli kılıyor. Bu toplantının Kapıdağ için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, katkı sunan paydaşlara plaket takdimi ile sona erdi. Kapıdağ Turizm Planı'nın, bölgenin turizm potansiyelinin doğal yapıyı koruyan, yerel değerleri öne çıkaran ve yılın tamamına yayılan bir anlayışla değerlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - BALIKESİR