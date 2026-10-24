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Kapalıçarşı'da külçe altın haftalık yüzde 4,18 kaybederken ABD Doları yükseldi

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Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ve serbest piyasadaki bazı yabancı para birimlerinin TL fiyatları ile değişim oranları paylaşıldı. Geçen haftaya göre külçe altın yüzde 4,18, Cumhuriyet altını yüzde 3,34 kaybederken ABD Doları yüzde 0,36 yükseldi.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,006.6486.370-4,186,13
Cumhuriyet40.464,0043.32741.880-3,343,50
ABD Doları42,809049,527049,70600,3616,11
Avro50,232055,761055,77900,0311,04
İngiliz Sterlini57,885066,135066,58900,6915,04
İsviçre Frangı54,289060,173060,37500,3411,21
(Sürecek)

Kaynak: AA
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