KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
Türk Hava Yolları %100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim AŞ" şirketinin kurulmasına karar verdi. KAP'a yapılan açıklama yeni şirket üzerinden ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin yönetilmesinin amaçlandığına vurgu yapıldı.
Türk Hava Yolları (THY) ana faaliyet konusu dışında kalan yatırım projelerinin yönetilmesi amacıyla yeni bir şirketin kurulmasına karar verildiğini duyurdu.
KAP'A AÇIKLAMA YAPTILAR
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, THY'nin %100 iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulacağı ifade edildi.
"YENİ ŞİRKET %100 KENDİ İŞTİRAKİ"
KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi; "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan "THY Yatırım Yönetim A.Ş." şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."