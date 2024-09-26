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KAP açıklaması geldi! Doğan Holding, DMC Müzik'i Fransız Believe International'a sattı

KAP açıklaması geldi! Doğan Holding, DMC Müzik'i Fransız Believe International'a sattı
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İş insanı Aydın Doğan bir şirketini daha resmen elden çıkardı. DMC Müzik'in yüzde 60'lık hissesini Nisan 2020'de Fransız Believe International'a satan Doğan Holding, KAP'a yaptığı açıklamada geri kalan yüzde 40'lık hisseyi de aynı firmaya 38 milyon 275 bin 245 Euro'ya sattığını duyurdu.

Doğan Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla DMC Müzik'in Doğan Holding'te kalan yüzde 40 hissesini Fransız Believe International'a sattığını duyurdu.

40 MİLYON EUROLUK YENİ ANLAŞMA

Nisan 2020'de 23,4 milyon dolara şirketin yüzde 60 hissesini aynı şirkete satan Doğan Holding, geri kalan yüzde 40 hissesi için de 38 milyon 275 bin 245 Euro'ya anlaşmaya vardı.

ŞİRKETTEN KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Doğan Holding'ten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.'nin (DMC) % 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.'den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

Bu defa; DMC Invest B.V.'nin sahip olduğu kalan % 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International'a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Doğan Holding Aydın Doğan İş Dünyası Ekonomi Finans Müzik

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