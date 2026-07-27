Kanser hastaları için yaz uyarıları: Sıvı kaybı ve güneş hassasiyeti

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, yaz aylarında artan sıcaklıkların kanser tedavisi gören hastalarda sıvı kaybından güneş hassasiyetine kadar birçok riski beraberinde getirdiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Kutlu, kanser hastaları için yaz aylarının bilinçli hareket edilmesi gereken bir süreç olduğunu aktardı.

Kutlu, hastaların yaz aylarında yaşamdan uzak kalmasına gerek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğru önlemler alındığında hastalar seyahat edebilir, dışarı çıkabilir ve günlük yaşamlarını sürdürebilir. Ancak sıvı tüketimi, güneşten korunma ve gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunmalıdır. Özellikle kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi alan hastalarda sıcak hava bazı yan etkileri artırabilir. Yeterli sıvı tüketimi, güneşten doğru korunma ve güvenilir gıda seçimi yaz aylarını daha güvenli geçirmenin anahtarıdır."

Yaz sıcaklarında terlemeyle vücudun daha fazla sıvı ve mineral kaybettiğini belirten Kutlu, özellikle aktif kanser tedavisi gören hastalarda bu durumun daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini aktardı.

Kutlu, hastaların susamayı beklemeden gün boyunca sık aralıklarla su tüketmesini önerdiklerini vurgulayarak, "Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ve iştahsızlık gibi yan etkiler de varsa sıvı kaybı hızlanabiliyor. Ayran ve çorba gibi sıvılar da tercih edilebilir. Ancak kalp veya böbrek hastalığı bulunan kişilerde sıvı miktarı mutlaka hekim önerisine göre belirlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Dışarıda tüketilen yiyeceklerin tazeliğine dikkat edilmelidir"

Bazı kanser tedavilerinin cildi güneş ışınlarına karşı daha hassas hale getirdiğini ifade eden Kutlu, kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik tedaviler ve radyoterapi sonrasında güneş yanıklarının çok daha kısa sürede gelişebildiğini belirtti.

Kutlu, fiziksel korunma yöntemlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini aktararak, "Özellikle öğle saatlerinde doğrudan güneş altında kalınmamalı, gölge alanlar tercih edilmeli, geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve açık renkli kıyafetler kullanılmalıdır. En az 30 faktörlü, geniş spektrumlu güneş koruyucular tercih edilmeli ve iki saatte bir yenilenmelidir. Ancak güneş kremi tek başına yeterli değildir, fiziksel korunma yöntemleri de ihmal edilmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

Bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda yaz aylarında gıda kaynaklı enfeksiyon riskinin arttığını vurgulayan Kutlu, kanser ilaçlarının saklama koşullarına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kutlu, doğru önlemler alındığında hastalar için yaz aylarının güvenli ve konforlu şekilde geçirilebileceğini belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Açıkta beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden ve soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Meyve ve sebzeler mutlaka iyice yıkanmalı, dışarıda tüketilen yiyeceklerin tazeliğine dikkat edilmelidir. Ayrıca kanser ilaçlarının saklama koşulları da ihmal edilmemeli, bazı ilaçlar oda sıcaklığında, bazıları ise buzdolabında muhafaza edilmelidir. Doğru önlemler alındığında hastalar yaz aylarını güvenli ve konforlu bir şekilde geçirebilir."

Kaynak: AA