Torku iştirakinde ödeme krizi, işçiler yasal haklarını kullanmaya hazırlanıyor

Sivas'ın Kangal ilçesindeki Kangal Termik Santrali'nde işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında vaat edilen ödemelerin yapılmaması üzerine tepki gösterdi. TES-İŞ Sendikası, işçilerin ekonomik hakları ve çalışma koşullarının tehdit altında olduğu konusunda basın açıklaması yaptı.

Torku iştiraki olan Konya Şeker'e bağlı Kangal Termik Santrali'nde işçilere vaat edilen farkların ödenmemesi tepkilere neden oldu.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku iştiraki olan Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında doğan farkların taksitler halinde ödeneceğinin duyurulmasına rağmen ödemelerin yapılmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yaşanan belirsizlik ve verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle TES-İŞ Sendikası, termik santral önünde işçilerle birlikte basın açıklaması yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada; TİS farklarının zamanında ödenmediği, verilen taahhütlerin yerine getirilmediği ve sürecin şeffaf yürütülmediği ileri sürüldü. Bordroların işçilere gönderilmediği, işçilerin alacaklarının net olarak bilinmediği iddia edilirken, bu durumun kabul edilemez olduğu dile getirildi. Açıklamada ayrıca, iş emri olmadan çalıştırma uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği konularında daha önce tespit edilen eksikliklerin hala giderilmediği belirtilerek, yalnızca ekonomik hakların değil, işçilerin sağlığı ve çalışma koşullarının da tehdit altında olduğu savunuldu. TES-İŞ Sendikası temsilcileri, taleplerini şu şekilde sıraladı:

"TİS farklarının gecikmeksizin ve belirlenen takvim doğrultusunda ödenmesi, bordroların derhal işçilere gönderilmesi, verilen sözlerin yazılı ve bağlayıcı hale getirilmesi, iş emri uygulamasının eksiksiz uygulanması ve iş sağlığı ve güvenliği eksikliklerinin acilen giderilmesi."

Sendika yetkilileri, taleplerin karşılanmaması halinde sürecin yalnızca işletme ile sınırlı kalmayacağını, gerekli tüm yasal ve demokratik hakların kullanılacağını vurguladı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
