Kamuda Ücret Artış Görüşmeleri: TÜHİS'ten Yeni Zam Teklifi

KAMUDA yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği sözleşme görüşmelerinde, işveren tarafını temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ), ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etti.

Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında kamu işverenini temsil eden TÜHİS ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) heyetleri 18 Temmuz'da bir araya gelmişti. TÜHİS, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 24, 2'nci ve sonraki 6 aylar için de gerçekleşecek enflasyon oranında zam teklif etmişti. Yapılan yeni görüşmede, enflasyona bağlı bırakılan zam teklifi ikinci 6 ay için yüzde 11, ikinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 10, son 6 ay için ise yüzde 6 olarak yapıldı.