Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolü'nde İlk Teklif Yarın İletilecek

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TÜHİS, kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında ilk teklifini yarın sunacak. Sürecin devamında işçi tarafının teklifi değerlendirmesi bekleniyor.

Kamu Çerçeve Protokolü'nde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ) ilk teklifini yarın iletecek.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında, işçi ve işveren tarafı 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta TÜHİS'in ev sahipliğinde bir araya gelmişti. Yapılan görüşmelerde ise işveren tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sürece ilişkin ilk teklifin Kurban Bayramı'ndan sonra yapılacağını duyurmuştu. Bu çerçevede TÜHİS, ilk teklifini yarın saat 14.00'da işçi tarafı olan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e iletecek.

Sürecin, işçi tarafının teklifi değerlendirmesiyle devam etmesi bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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