Kamu İşveren Heyeti'nin Memur Zammı Teklifi Reddedildi

KAMU İşveren Heyeti, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme kapsamında memur ve memur emeklisine 3'üncü teklifini, 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış olarak sundu. Ayrıca bin TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi. Toplantının ardından sendika temsilcileri teklifi reddettiklerini açıkladı.

28 Temmuz'da başlayan hükümet ve memur sendikalarının toplu sözleşme görüşmeleri; teknik müzakereler ve 12 Ağustos'ta verilen ilk teklifin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda devam etti. Kamu İşveren Heyeti bugün son teklifini açıkladı. Toplantılara ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Hükümetin son teklifi, kamu görevlileri sendikalarıyla paylaşıldı. Buna göre; 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11; ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 4; ikinci altı ay yüzde 4 oranında artış teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025'te verilen bin TL taban aylığı artış teklifi de ayrıca yinelendi. Toplantının ardından basına açıklamalarda bulunan sendika temsilcileri ise teklifi reddettiklerini belirtti.

"SON TEKLİF' CÜMLESİNİ ASLA KABUL ETMEYİZ'

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, görüşmenin ardından, "Bu rakamlarla bu son teklif diyor. Böyle bir şey olamaz. Bu son teklif falan olamaz. Çünkü kamuda bu rakamlarla, bu durumla asla çalışma barışı olmaz. Memurun yüzü gülmez ve bu da milletimizi olumsuz etkiler. Buna kimse fırsat vermemeli, kimse buna sebep olmamalı. Onun için bizim gayretimiz, burada bunu düzeltmektir. Bugün 81 ilde iş bırakıp Anadolu Meydanı'nda on binlerce insanla bir araya geldik ve sesimizi yükselttik. Maliye Bakanlığı'nın önüne kadar yürüyerek Maliye Bakanlığı'na dosyalarımızı bir kez daha sunarak, 'biz bu konuda çözüm bekliyoruz, toplu sözleşme masasında oyalanmak istemiyoruz' dedik. Bu açıdan bu ifade edilen rakamlar gerçekten komik. Bu kamuyu yorar. Bu kamuyu üzer. Çalışanların suratı bundan sonra asılır. Buna kimse fırsat vermemeli. Böyle bir şeyi asla kabul edemeyiz. Bu teklifi bu anlamda kabul etmek mümkün değil. 'Son teklif' cümlesini ise asla kabul etmeyiz. Öyle bir şey yok. Masa devam ediyor. Yarın masa devam edecek. Biz 7-24 bu konuda süreci işletmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Masada diğer tekliflerimiz var" açıklamasında bulundu.

