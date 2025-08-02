Kamu İşçilerine Zam Oranları Belirlendi: 2025 İçin Önemli Anlaşma

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kemal Diri, "Kamu işçilerimize yönelik 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü; TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ve HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ile birlikte imzaladık. Böylelikle; kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık"

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleşen imza törenine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert işveren tarafıyla anlaşmaya vararak imzaları attı. Görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Işıkhan açıklamasında "Kamu işçilerimize yönelik 'Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü; TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ve HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı sendikalar ile birlikte imzaladık. Böylelikle; kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek ve refahlarını korumak adına önemli iyileştirmeler içeren protokolün; kamu işçilerimiz ve çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Işıkhan'ın açıklamasını devamı şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar işçilerimizin haklarının korunarak artırılması için nasıl gayret ettiysek bundan sonrasında da aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Süreç boyunca göstermiş oldukları kıymetli destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek, istişare ve sosyal diyalog zemininde çalışmalarımızı yürüttüğümüz Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜHİS'e teşekkür ediyorum" - ANKARA