Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine yapılacak ek ödemelerin tarihleri belli oldu
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Kamu işçilerine 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İlk ödeme 2 Haziran'da, ikinci ödeme 17 Aralık'ta yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 2 Haziran'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta verilecek.

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2025 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Buna göre, devlet ve bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 2 Haziran'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta verilecek.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Karara ilişkin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerimizin 2025 yılı ilave tediye ödemelerinin ikinci yarısının ödeme tarihleri belli oldu. İlave tediyenin birinci yarısı Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran 2025 tarihinde, İkinci yarısı ise 17 Aralık 2025 tarihinde ödenecektir. Kamuda çalışan işçilerimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAtilla İlhami:

Bir kamu işçisi memurdan çok daha fazla maaş alıyor. Bu adaletsizliğe ne zaman dur denilecek ?

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