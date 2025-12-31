KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 1,2 trilyon lira oldu

Kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla borç stoku, bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 1 trilyon 245 milyar 776 milyon 214 bin lira olarak belirlendi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla KİT'lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların cari fiyatlarla stok borçlarını açıkladı.

Buna göre, kuruluşların iç borç toplamı 993 milyar 500 milyon 190 bin lira, dış borçları ise 252 milyar 276 milyon 24 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku, 1 trilyon 245 milyar 776 milyon 214 bin lira olarak tespit edildi.

İç borçlar içinde en yüksek kalemi 422 milyar 338 milyon 828 bin lirayla resmi dairelerin borçları oluştururken, bunu 313 milyar 174 milyon 78 bin lirayla ticari bankalar, 128 milyar 305 milyon 984 bin lirayla kamu işletmeleri borçları izledi.