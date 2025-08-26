Kamu Görevlilerine 2027 Yılı İçin Zam Teklifi Artırıldı

Güncelleme:
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve emeklilere 2027 yılı için zam teklifini 1 puan artırarak, ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 olarak belirledi.

KAMU Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilere 2027 yılına ilişkin zam teklifini 1 puan artırdı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere 4'üncü kez toplandı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren temsilcileri, kurula getirilen toplu sözleşme talepleri üzerinde müzakerelerde bulundu. Toplantıda zam teklifi revize edildi. Buna göre 2026 yılı için zam teklifi değişmezken, 2027 yılı için zam teklifi 1 puan artırıldı. Teklif 2027 yılı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 4 oldu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun yarın son toplantısını gerçekleştirerek nihai kararı alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
