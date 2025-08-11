Kamil Koç'tan Dolandırıcılık Uyarısı

Kamil Koç'tan Dolandırıcılık Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamil Koç Otobüsleri A.Ş., şirket adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte SMS mesajları gönderildiğini açıkladı. Yolcuların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

KAMİL Koç Otobüsleri A.Ş., şirket adına dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının gönderilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye'nin öncü seyahat markalarından Kamil Koç Otobüsleri A.Ş., yolcularının güvenliği ve kişisel bilgilerinin korunmasını her zaman en öncelikli hassasiyet olarak görmekte ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

"Ancak, bugün şirketimizin adı kullanılarak dolandırıcılık amaçlı sahte internet bağlantısı (link) içeren SMS mesajlarının bazı kişilere gönderildiği tespit edilmiştir.

"Yapılan ön incelemelerde, şirketimizin veri tabanları ve güvenlik altyapısına herhangi bir yetkisiz erişim gerçekleşmediği belirlenmiştir. Hizmetlerimizde herhangi bir kesinti veya başka bir sorun bulunmamakla birlikte kapsamlı incelemelerin ve gerekli teknik kontrollerin yapılması sırasında mesaj servisimiz geçici olarak durdurulmuştur.

"Kamil Koç Otobüsleri A.Ş.'nin resmi kaynakları dışında gelen bu tür mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

"Konu ile ilgili kapsamlı teknik ve hukuki incelemeler devam etmekte olup, başlatılan yasal süreçle ilgili yetkili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılmaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Çanakkale'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı, havalimanı kapatıldı

Tarım arazisinde başlayan yangın ilçeyi sardı! Evler, arabalar yanıyor
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li belediyeler mesajı! Ezber bozdu
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Hasan Can Kaya yeni aşka yelken açtı! Kız arkadaşıyla Bodrum'da görüntülendi

Hasan Can Kaya'dan sürpriz aşk! Şezlongda sevgilisiyle yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selçuk Şahin, teknik direktörlüğe adım attığı maçta hezimeti yaşadı

Teknik direktörlüğe adım attığı ilk maçta neye uğradığını şaşırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.