Kamil Koç, Kurban Bayramı İçin 1.194 Ek Sefer Planladı

Kamil Koç, Kurban Bayramı İçin 1.194 Ek Sefer Planladı
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Kamil Koç, Kurban Bayramı döneminde 763 otobüs ile hizmet verecek ve artan talebi karşılamak amacıyla 1.194 adet ek sefer planladı. Şirket, yolcularına konforlu seyahat deneyimi sunmak için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı döneminde 763 otobüsle hizmet verecek olan Kamil Koç, artan talebi karşılamak amacıyla 1.194 adet de ek sefer planladı.

Seyahat sektörünün önde gelen markalarından Kamil Koç, Kurban Bayramı'nda kesintisiz ve sürdürülebilir seyahat deneyimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Global iş ortağı Flix'in desteğiyle hizmet ağını sürekli genişleten firma, bayramda yolculardan gelen talebi karşılamak amacıyla operasyonlarını ek seferlerle güçlendirdi.

" Kurban Bayramı'na özel 1.194 ek sefer planladık"

Koç Otobüsleri A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, bayrama hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bayramlar, yolcu yoğunluğumuzun en üst seviyelere çıktığı dönemlerdir. Bu yıl tatil kısa olmasına rağmen oluşabilecek yoğunluğa en iyi şekilde cevap verebilmek üzere tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tatil süresince güçlü operasyon altyapımızı ve deneyimli kadromuzla en iyi hizmeti sunmak için sahada olacağız. 763 otobüsümüzle Türkiye genelinde yolcularımıza konforlu bir seyahat hizmeti sunacağız. Aynı zamanda bayramda ortaya çıkabilecek yolcu taleplerine anlık cevap verebilmek adına 1.194 adet ek sefer planladık. Halihazırda birçok rotamızda biletlerimizin tamamı satıldı. Yolcularımızın tercih ve taleplerine göre sefer sayılarını dinamik olarak artırıyor, yoğun hatları ek seferlerle destekliyoruz.

" Bu bayramda en çok tercih edilen rotalar Ankara çıkışlı seferler oldu "

Kurban Bayramı haftasında en fazla talep gören hatlarımızın başında Ankara çıkışlı seferlerimiz geliyor. En çok bilet satışı yaptığımız rotaları ise şunlar oldu; Ankara - Kayseri: 2.220 yolcu, Ankara - Bursa: 1.681 yolcu, Ankara - İzmir: 1.616 yolcu, Ankara - Karabük: 1.587 yolcu ve Ankara - Bartın: 1.454 yolcu.

"Beş farklı merkezden 89 lokasyona kesintisiz transfer hizmeti sağlıyoruz "

Yolcularımıza duyduğumuz sorumluluğu operasyonlarımızın her aşamada hissettirmeye özen gösteriyoruz. Şehirlerarası seyahatlerimizde olduğu gibi şehir içi transfer süreçlerimizi de büyük bir titizlik ve profesyonellikle yönetiyoruz. Servis hizmetlerimiz kapsamında, İstanbul'da Esenler'den 22, Dudullu'dan 21 ve Alibeyköy'den 12 olmak üzere toplam 55; Antalya'dan 17 ve İzmir'den de 17 olmak üzere toplamda beş farklı merkezden 89 lokasyona kesintisiz transfer hizmeti sağlıyoruz. Dudullu kalkışlı araçlarımızla günlük 190, Esenler'den 140, Alibeyköy'den 100, İzmir'den 150 ve Antalya'dan 80 olmak üzere toplamda günlük 660 servis seferi düzenliyoruz. 68 aracımızın aktif görev aldığı bu operasyonlarımızda yalnızca Mayıs ayında 69 bin 316 yolcumuza transfer hizmeti sunduk. Kurban Bayramı nedeni ile şehir içi transferlerimizi de güçlendirdik.

Kamil Koç olarak, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da, kurumsal yapımız, konforlu otobüslerimiz, tecrübeli insan kaynağımız, yaygın lokasyon ağımız, yüksek sefer sayımız, deneyimli ekibimiz ve kapsamlı şehir içi servis hizmetlerimizle yol arkadaşlarımızın ilk tercihi olmaya devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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