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KAMİAD, TOKİ ile üç aylık periyotlarla teknik çalışma planlıyor

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KAMİAD, TOKİ ile üç aylık periyotlarla teknik çalışma planlıyor
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KAMİAD, kamu yapım sektöründeki sorunlar için Kamu İhale Kurumu, Bakanlık ve TOKİ ile temaslarını yoğunlaştırdı. TOKİ ile üç aylık periyotlarla teknik çalışma mekanizması önerisi olumlu karşılandı; Kamu İhale Kurumu'na sunulan raporda saha sorunları 18 başlıkta değerlendirildi.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD), kamu yapım sektöründe yaşanan sorunların çözümü amacıyla Kamu İhale Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) nezdindeki temaslarını yoğunlaştırdı.

KAMİAD, Mayıs 2026'da gerçekleştirilen 3. Olağan Genel Kurulu'nun ardından kamu yapım sektörünün temel sorunlarının ilgili kamu kurumlarıyla doğrudan ve düzenli şekilde ele alınmasına yönelik çalışmalar yürütmeye başladı.

Kamu İhale Kurumu'nda çalışma grubu

KAMİAD, temmuz ayından itibaren Kamu İhale Kurumu tarafından oluşturulan Yapım İşleri Çalışma Grubu'na dahil edilen dört sivil toplum kuruluşundan biri oldu. Kamuya iş yapan yüklenicilerin sahada karşılaştığı sorunların 18 başlık altında değerlendirildiği rapor, Kamu İhale Kurumu'na sunuldu. Çalışmayla birlikte sektörde uygulamadan kaynaklanan sorunların ve çözüm önerilerinin ilgili kamu otoritesiyle düzenli şekilde ele alınması hedeflendi.

Bakanlıkla düzenli istişare

KAMİAD'ın kamu kurumlarıyla yürüttüğü temaslar kapsamında ağustos ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, kamuya iş yapan yüklenicilerin uygulamada karşılaştığı sorunların bakanlığın ilgili genel müdürlükleriyle düzenli olarak değerlendirilmesine yönelik bir çalışma mekanizması oluşturulması önerildi. 23 Eylül'de Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ile gerçekleştirilen görüşmede ise söz konusu iş birliğinin belirli bir çalışma takvimine bağlanmasına yönelik konular ele alındı.

TOKİ ile teknik çalışma hedefi

KAMİAD'ın temaslarının bir diğer ayağını ise TOKİ ile gerçekleştirilen görüşmeler oluşturdu. 17 ve 18 Eylül tarihlerinde TOKİ Başkan Yardımcıları Abdulvahap Afşin ve Osman Direnç ile İhale Dairesi Başkanı Murat Parlak'la görüşen KAMİAD heyeti, hazırladığı "Kamu Yapım İhalelerinde Yüksek Kırım ve Kesin Hesap Sorunları - Tespitler, Kamuya Etkiler ve Çözüm Önerileri" başlıklı raporu paylaştı. Görüşmelerde, TOKİ'nin ihale, uygulama, teknik denetim, mevzuat ve hesap birimleri ile KAMİAD arasında düzenli bir teknik çalışma mekanizması oluşturulması önerildi. Önerinin olumlu karşılanmasının ardından KAMİAD bünyesinde oluşturulacak komisyon aracılığıyla TOKİ'nin ilgili birimleriyle yaklaşık üç aylık periyotlarla bir araya gelinmesi planlanıyor.

Bu toplantılarda sahada yaşanan sorunların kamu yararı, mevzuat, nitelikli rekabet ve sektörün sürdürülebilirliği çerçevesinde değerlendirilmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Sorunları gündeme getirmenin ötesinde, çözüm üretmeyi hedefliyoruz"

KAMİAD Genel Başkanı Ali Adıgüzel, yürütülen çalışmaların yalnızca sorunların gündeme taşınmasına yönelik olmadığını belirterek, kamu kurumlarıyla birlikte çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Adıgüzel, şöyle konuştu:

"KAMİAD olarak hedefimiz yalnızca sektörümüzün karşılaştığı sorunları dile getirmek değil; sahadan gelen bilgi ve tecrübeyi kamu kurumlarımızın kurumsal birikimiyle buluşturarak uygulanabilir çözümler geliştirmek ve sonuçlarını takip etmektir. Önceliğimiz herhangi bir tarafın tek yönlü menfaati değil; kamu kaynaklarının etkin kullanılması, yatırımların zamanında ve nitelikli biçimde tamamlanması, sürdürülebilir rekabet ortamının korunması ve kamuya iş yapan yükleniciler için öngörülebilir bir çalışma ortamının oluşmasına katkı sağlamaktır."

Saha sorunları kamu kurumlarına taşınacak

KAMİAD, önümüzdeki dönemde üyeleri ve sektör temsilcilerinden gelen saha tecrübelerini, somut sorunları ve çözüm önerilerini oluşturulacak komisyonlar aracılığıyla ilgili kamu kurumlarına taşımayı sürdürecek. Kamu İhale Kurumu ile başlayan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili genel müdürlükleriyle devam eden ve TOKİ nezdindeki temaslarla genişleyen çalışmalarla, kamu yapım sektöründe düzenli bir istişare ve teknik çalışma mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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