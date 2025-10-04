Kamboçya ve Türkiye İş Birliği İle Ticari Hacim Artacak

KAMBOÇYA Cumhuriyeti Büyükelçisi Sok Chea ve ticari ataşesi Keo Buntheng, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette ikili ithalat, ihracat ve yatırım alanlarında iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükelçi Sok Chea, iki ülke arasındaki iş birliğine verdikleri önemi vurgulayarak özellikle ticari hacmi genişletmek adına adımlar atmak istediğini dile getirdi. Savunma sanayi, tekstil, tarım alanlarındaki potansiyel ticaret vurgulandı.

Başkan Atasoy ise ULUSKON'un iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek için her türlü iş birliğine hazır olduğunu söyleyerek Kamboçya'ya yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara rehberlik etmeye kararlı olduklarını belirtti. Başkan Atasoy, ticari hacmin genişlemesi adına ilgili Kamboçyalı iş adamları ve yatırımcıları ULUSKON'a davet etti. Büyükelçi Sok Chea da ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u önümüzdeki programlarla Kamboçya'da ağırlamaktan onur duyacağını dile getirdi.

Kamboçya ve Türkiye arasındaki ticari hacmin arttırılması için savunma sanayi, tarım, tekstil gibi birçok sektörde adımların atılması ve iş birliklerin kurulması hedefleniyor.