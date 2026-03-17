Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak transfer ödenekleri belirlendi

Kalkınma ajanslarına bu yıl kullandırılacak toplam transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinde ayrılan transfer ödeneğinden, kalkınma ajanslarına 2026 yılında tahsis edilecek payların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, kalkınma ajanslarının 2026 yılı transfer ödeneği 2 milyar 750 milyon lira olarak öngörüldü. Bu ödeneğin yüzde 50'lik kısmının (1 milyar 375 milyon lira) ajanslar arasında dağılımı, "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması" (SEGE 2025) çalışması ile nüfus değerleri esas alınarak belirlendi.

Ödeneğin yüzde 30'luk kısmı (825 milyon lira), devam eden yıl içerisinde uygulanmaya başlayacak mali destek programları yükümlülükleri ile fizibilite raporu hazırlanmış ve uygulanmaya hazır güdümlü projelerin finansmanı için kullanılacak. Mevcut bütçe ödenekleri yetersiz kalan kalkınma ajansları arasında, program ve projelerin bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına etki düzeyleri, kalkınma ajanslarının sonuç odaklı programlarıyla ilgililiği ve yenilikçi özellikleri ile program proje takvimleri dikkate alınacak. Deprem, sel ve yangın gibi doğal afetler ve salgın hastalıkların olumsuz etkilerini gidermeye yönelik geliştirilecek projeler veya mevcut bütçe ödenekleri ile zorunlu ve asgari genel yönetim giderlerini karşılamayan kalkınma ajansları için gerekli acil nitelikteki kaynak ihtiyacı da bu ödenekten karşılanacak.

Ayrıca ödeneğin yüzde 20'lik kısmı (550 milyon lira), ajansların 2025 yılındaki performansına göre yıl içinde Bakanlık tarafından kullandırılacak.

Bölgesel girişim sermayesi uygulamaları için performans ödeneği içinden kullanılacak kaynak ile bu kaynağın tahsisi, aktarımı, kullanımı, saklanması, izlenmesi, denetlenmesi ve gerektiğinde geri dönüşüne dair usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenecek.

Bakanlık, ajans performanslarının tespiti ve bu performansa dayalı kaynak kullandırılması konularında yetkili olacak.

2026 yılında kalkınma ajanslarına kullandırılacak transfer ödenekleri tablosu şöyle (Türk lirası):