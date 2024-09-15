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Kalamış Yat Limanı özelleştirildi! 40 yıl boyunca iş insanı Vahit Karaarslan tarafından işletilecek

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Türkiye'nin ikinci, İstanbul'un en büyük yat limanı olan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için özelleştirme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın işletmesini 40 yıl boyunca Vahit Karaarslan yapacak. İş insanı Karaarslan, Koç Holding'in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren taraf oldu.

Resmi Gazete'de aralarında Kalamış Yat Limanı, Ankara Akköprü'deki 32.9 bin metrekarelik Karayolları arsası, Didim'de arsalar bulunan bazı emlak ağırlıklı özelleştirme ihalelerinin onaylanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kalamış Yat Limanı için, aralarında Koç Holding'in de bulunduğu özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Vahit Karaaslan'a satışın yapılmasına yönelik karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİNE AİT

Vahit Karaaslan, bedeli ödeyerek devri gerçekleştirirse 40 yıl boyunca yat limanını işletecek. Kalamış Yat Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmelerine ait.

İHALE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi kapsamında 2021'de yapılan ihale, Cumhurbaşkanı Kararı ile iptal edilmişti. Limanın özelleştirilmesi için 2022'de çıkılan ihale ise yeterli teklif alınamadığından iptal edilmişti. Temmuz ayında gerçekleşen ihalede en yüksek teklifi 505 milyon dolarla Vahit Karaarslan vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Koç Holding Fenerbahçe İstanbul Ekonomi Türkiye Kalamış Turizm Dünya

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Yorumlar (6)

gökhan yıldırım:

demekbu hirsla adamlarzengon oluyor,sanki 40 yil yasama garantisi var

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İbrahim BAKIRHAN:

40 yıl ömür garantisi ile mi almış? Bu nasıl haber? Şirketi aldı dense daha doğru olur...

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orhan duz:

Boş isler

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İsmail Er:

Sarayın şatafatlı lüks hayatın parasını nasıl çıkarırız artık onun derdindeler

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Gökmen Koç:

265 bin tl gelir vergisi ödeyen şahıs firması 16 milyar ? lik ihale alıyor.

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