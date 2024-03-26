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Çikolataseverlere kötü haber! Kakao fiyatlarında tarihi rekor

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New York Ticaret Borsası'nda işlem gören mayıs vadeli kakaonun ton başına fiyatı, bugün yaklaşık yüzde 4,6 yükselişle 10 bin 75 doları görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2 ÜLKEDEN KAKAO ÜRETİMİNİ DURDURMA KARARI

Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadıkları için üretimi kısma veya durdurma kararı alması nedeniyle kakao fiyatları rekor kırmayı sürdürdü.

En önemli kakao üreticisi ülke olan Fildişi Sahili'nde hasadın önemli ölçüde azalması bekleniyor. Ülke, dünya kakao arzının yaklaşık yüzde 45'ini sağlıyor.

Nijerya ve Gana gibi diğer kakao üreticisi ülkelerde de verim beklentilerin oldukça gerisinde. Kakao çekirdeklerinin gelişimini etkileyen sıcaklık ve kuraklık nedeniyle nisan ayında başlayacak ara hasadın da geçen yıla göre düşük seviyede olacağı tahmin ediliyor.

Çikolataseverlere kötü haber! Kakao fiyatlarında tarihi rekor

Çikolataseverlere kötü haber! Kakao fiyatlarında tarihi rekor

Kaynak: AA / Ekonomi

Fildişi Sahili Kakao Yağı Gana Ekonomi Güncel Haberler

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