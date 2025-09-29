KAİSDER ve SAMİKAD'dan Toplumsal Eşitlik İçin İşbirliği Protokolü

Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ile Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) arasında, toplumsal eşitliğe katkı sağlama amacıyla "Eşitlik Kültürüne Duyarlı İşyeri Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Samsun ve Karadeniz bölgesini kapsayan protokolle, işletmelere verilecek eğitim programlarının planlanmasında KAİSDER tarafından SAMİKAD'a destek sağlanacak.

Söz konusu eğitimlerle, şirketlerde kapsayıcı ve eşitlikçi bir kültürün yerleşmesi sağlanarak verimliliğin artırılması planlanırken, toplumsal eşitliğe katkıda bulunularak sivil toplum işbirlikleri aracılığıyla firmaların stratejik ve finansal avantajlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Törende konuşan KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, KAİSDER eğitiminden geçmiş uzman kişiler tarafından verilecek eğitimlerin, dernek tarafından işbirliği protokolü imzalanmış olan üniversite tarafından belgelendirileceğini ifade etti.

Kadın girişimcilerin işyerlerinin belirli kriterlere uygun olduğunu kanıtlayan "TSE K 645: Kadın Girişimci Belgelendirme Kriteri"nin önemine de değinen Gider, "Türkiye'de kadın girişimciliğini teşvik eden bu belge, kadınların iş dünyasında daha etkin bir şekilde yer almasına katkı sağlıyor ve işletmelerinin kalite yönetim sistemlerine uyumlu hale gelmesini teşvik ediyor. İşletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan bu belgenin yaygınlaşması, kadın işletmeleri ve kadın girişimciler için çok önemli bir yere sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Üç temel eğitim verilecek

Eğitim programı 3 aşamadan oluşacak, mavi yakalı çalışanlara yönelik birinci eğitimde, eşitlikçi ve kapsayıcı kurum kültürü konusunda bilinçlenme ve farkındalıklarının artması amacıyla iş hayatında ve işyerinde eşitlikçi ve kapsayıcı yaklaşımlar paylaşılacak.

İkinci temel eğitim, şirketlerde görev yapan beyaz yakalı tüm personele yönelik olacak ve işyerinde eşitliğe duyarlı kurum kültürünün geliştirilmesiyle ilgili kavramlar ve yaklaşımlar ele alınacak.

Son temel eğitim ise şirketlerin insan kaynakları departmanında görev yapan profesyonellerle orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olacak.