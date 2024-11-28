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Kahve fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyeye yükseldi

Kahve fiyatları son 50 yılın en yüksek seviyeye yükseldi
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Küresel arz sıkıntısına ilişkin endişeler, ormansızlaşmaya ilişkin yeni AB yasalarının etkisine ilişkin piyasa belirsizliğine eklenince kahve fiyatları dün yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

Yüksek kaliteli arabica çekirdeklerini takip eden vadeli işlemler New York'ta yüzde 4,7 artışla pound başına 3,23 dolara yükselerek 1977'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı ve bu yıl fiyatlardaki yükselişi yüzde 70'in üzerine çıkardı. Hazır kahvede kullanılan daha ucuz robusta çekirdeklerinin Londra vadeli işlemleri yüzde 7 artışla ton başına 5.507 dolara yükseldi ve yıl başındaki fiyatının neredeyse iki katına çıktı.

Tüccarlar, bu hareketin kahve kavurucuları, çekirdekleri tüketim için işleyen ticari alıcılar, olası kıtlıklar ve ormansızlaştırılmış arazilerin ekinler için kullanılmasını yasaklayan yeni bir AB yasasının durumu konusundaki belirsizlik öncesinde tedarik sağlamayı amaçladığını söyledi.

StoneX'te ticaret ortağı olan Tomas Araujo, "Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bu durum bu yıl çözülmeyecek ve bu yüzden kavurmacılar panik moduna girmeye başladı." dedi.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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