Haberler

Yeşil dönüşüm teknik destek programından destek almaya hak kazanan 3 firma incelendi

Yeşil dönüşüm teknik destek programından destek almaya hak kazanan 3 firma incelendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş'taki firmalara yönelik saha incelemeleri gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında firmaların üretim süreçleri değerlendirildi ve yeşil dönüşüm için gerekli veriler toplandı.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DOĞAKA ekibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzman ekibi, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında 7 Ocak ve 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta program kapsamında destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha ziyaretleri ve teknik incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 günde 3 firma ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların mevcut üretim süreçleri yerinde incelenerek yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak verilerin toplanmasına yönelik teknik değerlendirmeler yapıldı. TÜBİTAK MAM uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, firmaların üretim altyapıları hakkında detaylı bilgiler alınarak, yeşil dönüşüm sürecinde uygulanabilecek iyileştirme alanlarına ilişkin ön tespitlerde bulunuldu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu saha ziyaretleri sonucunda elde edilecek analiz ve değerlendirme raporlarının, firmalara yeşil dönüşüm yol haritası sunmasının yanı sıra TR63 Bölgesi'nde sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm kapsamındaki sanayi uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar