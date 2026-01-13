Yeşil dönüşüm teknik destek programından destek almaya hak kazanan 3 firma incelendi

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında Kahramanmaraş'ta destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha incelemesi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerinde bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DOĞAKA ekibi ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) uzman ekibi, 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında 7 Ocak ve 9 Ocak 2026 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta program kapsamında destek almaya hak kazanan ve değerlendirme aşamasında olan firmalara yönelik saha ziyaretleri ve teknik incelemeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 3 günde 3 firma ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde firmaların mevcut üretim süreçleri yerinde incelenerek yeşil dönüşüm sürecine katkı sağlayacak verilerin toplanmasına yönelik teknik değerlendirmeler yapıldı. TÜBİTAK MAM uzmanları tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, firmaların üretim altyapıları hakkında detaylı bilgiler alınarak, yeşil dönüşüm sürecinde uygulanabilecek iyileştirme alanlarına ilişkin ön tespitlerde bulunuldu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yeşil Dönüşüm Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen bu saha ziyaretleri sonucunda elde edilecek analiz ve değerlendirme raporlarının, firmalara yeşil dönüşüm yol haritası sunmasının yanı sıra TR63 Bölgesi'nde sürdürülebilir üretim ve yeşil dönüşüm kapsamındaki sanayi uygulamalarının yaygınlaşmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. - KAHRAMANMARAŞ