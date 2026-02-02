Haberler

Kahramanmaraş'ta hibe programları anlatıldı

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ve ICMPD Türkiye temsilciliği tarafından düzenlenen hibe programı bilgilendirme toplantısında, Avrupa Birliği tarafından desteklenen 'ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı' detayları paylaşıldı.

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yatırım destek ofisi ve ICMPD Türkiye temsilciliği uzmanları tarafından hibe programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İCMPD birliği ile yürütülen "ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı" bilgilendirme toplantısı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi ve ICMPD Türkiye Temsilciliği Uzmanları, hibe programı hakkında bilgilendirmeler yaparak soruları yanıtladı. Son başvuru tarihi 27 Mart 2026 olan program hakkında detaylı bilgilere "https://enhancerpro.com.tr/tr" adresinden ulaşılabilecek. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
