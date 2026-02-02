Kahramanmaraş'ta hibe programları anlatıldı

Kahramanmaraş'ta Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı yatırım destek ofisi ve ICMPD Türkiye temsilciliği uzmanları tarafından hibe programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve İCMPD birliği ile yürütülen "ENHANCER PRO Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı" bilgilendirme toplantısı, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi. Onikişubat Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi ve ICMPD Türkiye Temsilciliği Uzmanları, hibe programı hakkında bilgilendirmeler yaparak soruları yanıtladı. Son başvuru tarihi 27 Mart 2026 olan program hakkında detaylı bilgilere "https://enhancerpro.com.tr/tr" adresinden ulaşılabilecek. - KAHRAMANMARAŞ