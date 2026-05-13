Kahramanmaraş'ta elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek gerilim-alçak gerilim elektrik şebekesi yapımı için ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İhale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kredi desteğiyle gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim (YG)-alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkıldı.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteğiyle Müteşebbis Heyet Başkanlığı sorumluluğunda Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi alanına ait YG-AG elektrik şebekesi yapım işi kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Geçici teminat bedeli 6 milyon 34 bin 825 lira olan ihale, 11 Haziran Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Özer:

Yani elektrik altyapısına yatırım yapmak iyiye işaret. Geçici teminat bedeli de makul görünüyor bana. Umarız ihale süreci şeffaf bir şekilde ilerler ve işçilere iyi muamele yapılır. Sanayi bölgeleri geliştiğinde herkes fayda görmeli, sadece kontratörleri değil.

Haber YorumlarıFatih Rıfat Şen:

Kahramanmaraş'ta sanayi bölgesi gelişiyor işte bu ülkenin kalkınması için lazım olan yatırımlar Ama kim bilir bunlar da yarım kalacak mı şöyle işlerin durumuna bakıyorum hiçbir şey düzgün bitirilmiyor

Haber YorumlarıEda Şahin:

elektrik şebekesi yapımı iyi de bunun kaç yıl süreceğini merak ediyorum gerçekten

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

