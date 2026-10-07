Kahramanmaraş'ta 10. Tarım Fuarı deprem sonrası ilk kez açıldı, 200 firma katıldı

Kahramanmaraş'ta 200 firmanın katıldığı 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Onikişubat ESXPO 2023 Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, yerel üreticiler, çiftçiler ve tarım firmaları bir araya gelirken stantlarda yöresel ürünler de tanıtılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, fuarın 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Yoğun katılımın olduğunu, çiftçi ve üreticilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, besicilerimizin ve firmalarımızın yoğun bir katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş, üreten ve ürettiğini de tüketiciye ulaştıran bir şehir. Bu tarz organizasyonların sayısını artırarak devam ettireceğiz. Bu yıl fuar alanımızda 200 üreticimiz stant açtı. Hatta yoğun ilgiden dolayı stantlarımız yetmediği için ek stantlar kurmaya başladık. Bundan sonraki organizasyonlarda katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA