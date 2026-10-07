Haberler

Kahramanmaraş'ta 10. Tarım Fuarı deprem sonrası ilk kez açıldı, 200 firma katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ta 200 firmanın katıldığı 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, fuarın 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ilk kez düzenlendiğini ve 11 Ekim'e kadar süreceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 200 firmanın katıldığı 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Onikişubat ESXPO 2023 Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, yerel üreticiler, çiftçiler ve tarım firmaları bir araya gelirken stantlarda yöresel ürünler de tanıtılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, fuarın 6 Şubat 2023'teki depremlerinin ardından ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Yoğun katılımın olduğunu, çiftçi ve üreticilerin ilgisinden memnun olduklarını ifade eden Bilir, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin, çiftçilerimizin, besicilerimizin ve firmalarımızın yoğun bir katılımıyla fuarımızı gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş, üreten ve ürettiğini de tüketiciye ulaştıran bir şehir. Bu tarz organizasyonların sayısını artırarak devam ettireceğiz. Bu yıl fuar alanımızda 200 üreticimiz stant açtı. Hatta yoğun ilgiden dolayı stantlarımız yetmediği için ek stantlar kurmaya başladık. Bundan sonraki organizasyonlarda katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum."

Fuar, 11 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti

Cemil Tugay salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Protestolarda kaydedildi! Bu görüntü Hindistan'ı ayağa kaldırdı

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Kendisine selam veren Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki

Brigitte Macron karşısında ayağa kalkmayan şarkıcıya tepki
Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan

Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
Kavak Yelleri'nin Deniz'i İbrahim Kendirci yıllar sonra ekrana döndü! Şimdi okul müdürü

Kavak Yelleri'nin Deniz'i yıllar sonra ekrana döndü! İşte yeni rolü
Çıplak halde markete girip 'Bomba' diye bağırdı! Genç mühendis otomobilin altında yakalandı

Çıplak halde markete daldı, tek kelime edip müşterilere saldırdı
Hollywood'un Oscar ödüllü efsanesi Eva Marie Saint hayatını kaybetti

Hollywood'un yaşayan efsanelerindendi! 102 yaşında hayatını kaybetti