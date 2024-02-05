Kahramanmaraş Depreminin Birinci Yıl Dönümü

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, "Bu felaket, milletimizin yaşadığı en acı deneyimlerden biridir ve tarihte unutulmayacak bir yer edinmiştir" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü gelirken Türkiye bir kez daha acıyı ve kaybı hatırlıyor.

Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, yaptığı açıklamada, "Bu felaket, milletimizin yaşadığı en acı deneyimlerden biridir ve tarihte unutulmayacak bir yer edinmiştir. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilimizi ciddi manada etkilemiş ve hafızalarda derin izler bırakmıştır. Bu yıl dönümü, depremin kaçınılmazlığını bir kez daha hatırlatırken, alınması gereken tedbirlerin önemini de vurgulamaktadır" dedi.

'Anılar da acılar da unutulmadı'

Türkiye'nin 6 Şubat 2023 sabahına yıkıcı bir sarsıntıyla uyanıp aynı günün devamında ikinci büyük depremi yaşadığını hatırlatan Başkan Bayram "İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Acımız çok büyük ve ilk günkü gibi tazedir" dedi.

Depremin ardından gerek devletten gerekse Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardımların ve desteklerin 'Anadolu Mozaiğinde' yaraların sarılmasında yardımcı olduğunu kaydeden Başkan Bayram, Adana Ticaret Odası olarak da depremin ilk saatlerinden itibaren kesintisiz olarak sahada olduklarını belirtti. Çevre illerdeki havaalanlarının kullanılamaz durumda olmasının Adana'yı lojistik üssü konumuna getirdiğini anlatan Bayram şunları söyledi:

"İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Adana diğer illere oranla nispeten daha az etkilendi. Valiliğimizin öncülüğünde Adana'yı lojistik üssü yaptık. Neredeyse tüm yardımlar ve destek ekipleri Adana Şakirpaşa Havalimanı'na ve İncirlik Üssü'ne indi. Buradan üyelerimizin de desteğiyle kentimize ve çevre illere yardımlar dağıtıldı. Günlerce sahadaydık. Nerede, neye ihtiyaç varsa Adana'da topladık ve dağıttık."

'Bedeli ağır bir tecrübe yaşadık'

ATO Başkanı Yücel Bayram, depremin yaşattığı acının büyük bir tecrübe olduğunu ve benzer felaketlerin tekrar yaşanmaması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığının unutulmaması gerektiğini söyleyen Bayram millet olarak depremle yaşamımız gerektiğinin altını çizdi. - ADANA