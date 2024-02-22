KAGİDER Şubat Ayı Toplantısında Deprem ve Kadın Girişimciler Konuşuldu

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), şubat ayı toplantısını Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in konukluğunda gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu toplantıda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri anımsatarak, felaketten etkilenenlerin yanında olmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Mevcut kaynakları doğru ve etkili şekilde kullandıklarını, bölgenin kalkınması için sürdürülebilir projeler üretmeye devam edeceklerini kaydeden Bezircioğlu, "KAGİDER olarak Türkiye'de deprem bölgesinden uluslararası platformlara kadar her bölgede etki alanımızı genişletmek için yoğun bir mesai harcıyoruz." ifadesini kullandı.

Bezircioğlu, KAGİDER'in Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Türkiye'yi temsil edecek "Genişleme Aday Ülke Üyelerinden" biri olarak seçilmesini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliğinin önemli kurumlarından biri olan EESC, karar verme süreçlerinde oldukça önemli bir statüye sahip ve her alanda AB için tavsiye kararları oluşturur. KAGİDER, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesinin genişleme aday üyesi olarak seçilmesiyle, Türkiye'nin kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi ve Avrupa Birliği sürecinde önemli bir rol oynaması için önemli bir adım atmış oldu."

Toplantının konuğu ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Türkiye Nereye" başlığı altında görüşlerini paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokrasinin içine özgür iradenin özenle yerleştirildiği, kadın ve erkeğin eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü bir proje olduğunu kaydeden Alkin, bu süreçte kadınlara büyük görevler düştüğünü anlattı.

Alkin, bu çapta büyük bir modernizasyonu yaş ortalaması oldukça yüksek ve kritik karar alıcı pozisyondaki erkeklere bırakmanın hata olacağını belirterek, akademiden sanayiye, tıptan sanata, kültürden medeniyete kadar her alanda subjektif kavramlardan ve yaklaşımlardan uzak durulması, herkese eşit mesafede ve kapsayıcı olunması gerektiğini vurguladı.

Bugünün dünyasında manipülasyonun artık şiddet kullanmadan yapıldığını aktaran Alkin, "Dolayısıyla kadınların şefkatine, en az akılları kadar ihtiyacımız var. Kadınların zeka seviyesinin yüksekliğinden haberdarım ancak aynı zamanda duygusal zekalarının çok yüksek olduğunu unutmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.