Üye Girişi
Haberler

KAGİDER, EBRD'nin Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi. KAGİDER, EBRD ile yeşil ve sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijitalleşme, iyi yönetişim ve şeffaflık gibi konularda iş birliği yapacak.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ilk kez oluşturulan Sivil Toplum Kuruluşu Yönlendirme Komitesi'ne seçildi.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin yoğun bir değerlendirme sürecinin ardından tüm bölgelerindeki uluslararası sivil toplum kuruluşlarının (STK) arasından oluşturduğu ve 13 STK'yi dahil ettiği komiteye Türkiye'den seçilen tek dernek KAGİDER oldu.

???????EBRD'nin stratejik önceliklerini kapsayan konularda deneyimi bulunan seçkin sivil toplum kuruluşlarından oluşan bu komite, Banka ile sivil toplum arasındaki diyaloğu güçlendirmek ve kritik konularda iş birliğini artırmak için çalışacak.

KAGİDER, STK Yönlendirme Komitesi'nde yer alarak, yeşil ve sürdürülebilir kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, dijitalleşme, iyi yönetişim ve şeffaflık gibi önemli konularda EBRD'ye önerilerde bulunacak. Bu kapsamda, EBRD'nin bölgesel toplantıları ve etkinlikleri sırasında STK programına katkıda bulunacak ve sivil toplumun Banka ile etkileşimini artıracak.

Temsil ettikleri ülkelerde zengin deneyime sahip sivil toplum kuruluşlarından seçilen bu komitenin görev süresi 2025 yılının sonuna kadar devam edecek. Bu süre zarfında komite kritik stratejik konularda EBRD ile işbirliğini yönlendirecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Türkiye Sivil Toplum Uluslararası İlişkiler Kadın Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title