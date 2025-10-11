Kafa karışıklığına son! Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Petrol ve LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliklerinde yaptığı değişiklikler, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemelerle birlikte akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelalarına standart getirildi, tarife değişikliklerine yıllık sınırlama getirildi.

PETROL PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE GÜNCELLEME

EPDK'nın yayımladığı Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yönetmelikle birlikte petrol piyasasına ilişkin bazı ifadeler güncellenirken, metinlerdeki "Yeni Türk Lirası" ibaresi "Türk Lirası" olarak değiştirildi. Yeni düzenlemeye göre, tarife değişiklikleri bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilecek. Bu değişiklikler ya lisans sahiplerinin başvurusu üzerine ya da EPDK Kurul kararıyla onaylanacak. Onaylanan tarifeler, Kurul tarafından belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve herhangi bir nedenle durduruluncaya kadar uygulanmaya devam edecek.

TARİFE BAŞVURULARI VE ONAY SÜRECİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Tarife değişikliği başvuruları ekonomik göstergeler ve emsal tarifeler dikkate alınarak değerlendirilecek. Onay gerektirmeyen bildirime tabi tarifeler ise, EPDK'nın internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak ve değiştirilinceye kadar yürürlükte kalacak.

EPDK ayrıca, fiyat listelerinin değiştirilmesiyle ilgili usulleri de netleştirdi. Buna göre, Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan bildirimler, takip eden gün itibarıyla yürürlüğe girecek.

FİYAT PANOLARINA STANDART

Yönetmelikteki en dikkat çeken değişikliklerden biri, akaryakıt istasyonlarındaki fiyat ilan panolarına ilişkin düzenleme oldu. Artık birden fazla fiyat panosu bulunan istasyonlarda; akaryakıt ismi, fiyat bilgisi, yazım biçimi ve görsellerin birbirine uyumlu olması zorunlu olacak. Böylece aynı istasyonda farklı fiyatların veya görsel farkların yer aldığı tabelalar tamamen kaldırılacak. Geçici maddeye göre, bu yeni uygulamaya 31 Aralık 2025'e kadar uyum sağlanması gerekiyor. Bu tarihe kadar tüm istasyonların panolarını yeni kurallara göre düzenlemeleri zorunlu olacak.

LPG PİYASASI YÖNETMELİĞİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

EPDK, LPG Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmî Gazete'de yayımladı. Yeni düzenlemeyle, LPG piyasasında fiyatlandırma, tarife ilanları ve değişiklik süreçlerine dair esaslar yeniden belirlendi. Buna göre, LPG lisans sahipleri bir takvim yılı içinde en fazla iki kez tarife değişikliği talebinde bulunabilecek. Başvurular, EPDK'nın internet sitesi üzerinden yapılacak ve ekonomik göstergelerle emsal tarifeler çerçevesinde değerlendirilecek. Kurul tarafından onaylanan tarifeler belirtilen tarihte yürürlüğe girecek ve değiştirilinceye kadar geçerli olacak.

REKABETİ BOZAN TARİFELER REDDEDİLECEK

Onay gerektirmeyen bildirime tabi tarifeler, internet sitesinde yayımlandığı andan itibaren geçerli olacak. Ancak rekabeti bozucu veya kapasiteyi sınırlayıcı hükümler içermesi halinde bu başvurular reddedilecek.

DEPOLAMA ŞİRKETLERİNE YENİ YÜKÜMLÜLÜK

Yeni düzenlemeyle birlikte depolama lisansı sahibi şirketlere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu şirketler, 1 Aralık 2025'e kadar, EPDK'nın yayımladığı tip tarife dokümanına uygun tekliflerini Kuruma sunmak zorunda olacak. Sunulan tekliflerin onaylanmaması durumunda ise, tarifeler doğrudan EPDK Kurulu tarafından resen belirlenecek.