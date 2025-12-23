Haberler

Kadooğlu Yağ'a Gaziantep'in Yıldızları ödülü

Kadooğlu Yağ'a Gaziantep'in Yıldızları ödülü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadooğlu Yağ, Gaziantep Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde ihracat performansı ve büyümesiyle ödüllendirildi. Şirket, üretim gücü ve kalite standartlarıyla sektörde önemli bir yer edindi.

Kadooğlu Yağ, ihracat performansı ve uluslararası pazarlardaki istikrarlı büyümesiyle Gaziantep Sanayi Odası tarafından Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüllendirildi.

Yıl boyunca üretim gücü, kalite standartları ve sürdürülebilir ihracat yaklaşımıyla dikkat çeken Kadooğlu Yağ, bu anlamlı ödülle 2025 yılını bir başarıyla daha tamamlamanın gururunu yaşadı. Gaziantep Sanayi Odası'nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Gaziantep'in Yıldızları, yıl boyunca çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından bir çok ödüle layık görülen Kadooğlu Yağ için ayrı bir anlam taşıyor.

"Bu ödül, emeğimizin ve vizyonumuzun bir yansımasıdır"

Kadooğlu Yağ Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kadooğlu Akbulut, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Gaziantep gibi üretim ve ihracat kültürü çok güçlü bir şehirde, Gaziantep Sanayi Odası tarafından böyle kıymetli bir ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu ödül, sadece ihracat rakamlarımızın değil ekip ruhumuzun, kalite anlayışımızın ve uzun vadeli vizyonumuzun da bir göstergesidir. Yılın son ödülünü almak, bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor. Başta çalışanlarımız olmak üzere emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İhracatta istikrarlı büyüme vurgusu

Kadooğlu Yağ, farklı coğrafyalara uzanan ihracat ağı, yüksek üretim kapasitesi ve güçlü tedarik zinciriyle Gaziantep'in ihracat başarısına katkı sunmaya devam ediyor. Firma, önümüzdeki dönemde de katma değerli üretim ve sürdürülebilir büyüme odağıyla uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü

Okul müdürünü vuran 12 yaşındaki öğrencinin paylaşımı hayrete düşürdü
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular

Sınırda büyük çatışma! 8 gün sonra katılacakları orduyu vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title