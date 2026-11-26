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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde üreticiler, coğrafi işaret tescilli Kadirli turpunun hasadına başladı.

Türkiye'nin turp üretiminin büyük kısmının karşılandığı Kadirli'de ağustos sonunda ekilen ürünlerin toplanmasına başlandı.

Tarladan toplanarak paketleme tesislerine getirilen turplar, yıkandıktan sonra boyut ve türlerine göre paketleniyor.

Kamyon ve tırlara yüklenen turplar, Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gürlek, AA muhabirine, Kadirli turpunda çiftçilerin hava şartlarına bağlı olarak yüksek rekolte beklediğini söyledi.

İlçe ekonomisine önemli katkısı bulunan turpun kilogramının 15 liradan satıldığını belirten Gürlek, "Her yıl 30 ila 40 bin dekar alana ekilen turptan dekara ortalama 3 ton verim alınıyor. Kadirli'mizde 4 ay süreyle 5 bin kişiye ekmek kapısı olan turpun ilçeye önemli ekonomik katkısı bulunmaktadır. Hava şartlarına bağlı olarak güzel verim bekliyoruz." diye konuştu.

Turp üreticisi Soner Topalhan da turp hasadından güzel verim beklediklerini dile getirerek, "Şifa deposu turp hasadımız başladı çok şükür. İnşallah havalar soğuk giderse hem turpta verim güzel olur hem de talep artar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA