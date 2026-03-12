Haberler

Kadirli'de çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Güncelleme:
Kadirli ilçesinde 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde 100 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Kadirli ilçesinde çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yağlık ayçiçeği tohumu desteği verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatin Rüştü Özeser, hizmet binasında düzenlenen törende, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Programda 100 çiftçiye yaklaşık 20 bin dekar alan için yüzde 50'si hibe olmak üzere ayçiçeği tohumu teslim edildi.

Kaynak: AA / Menderes Özat
