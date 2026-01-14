DKMP Genel Müdürü Çokçetin, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çokçetin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın " Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Çokçetin, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" karesini, Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" fotoğrafını seçti.

Çokçetin, "Spor" kategorisinde Arife Karakum'un "Hava topu" fotoğrafını, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" karesini ve "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli imzalı "Dolunay sefası" fotoğrafını tercih etti.

"AA çok güzel bir çalışma oluşturmuş"

Kadir Çokçetin, fotoğraflar arasında özenle seçilmiş birbirinden güzel kareler olduğunu, özellikle Gazze konusundaki fotoğrafların insanın içini acıttığını söyledi.

Karelerin önemine dikkati çeken Çokçetin, "Bunların bir taraftan da insanların dikkatine sunulması ve orada yaşananların farkındalık oluşturulması için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Çokçetin, fotoğrafların oradaki tabloyu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimizin hassas olduğu noktalardan birisi çocuklar olduğu için orada açlık çeken, annesine sarılan bir çocuğun fotoğrafı beni çok etkiledi. O yüzden o fotoğrafı oyladım. Yine diğer kategorilerde de hepsi alanında 2025'i özetleyen, dünyadaki konjonktürü, geldiğimiz noktayı gösteren önemli fotoğraflardı. Bu anlamda AA her yıl olduğu gibi bu yıl da çok güzel bir çalışma ve güzel bir oylama ortamı oluşturmuş oldu. Çok teşekkür ediyoruz."

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.