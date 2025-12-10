Kadınların 2025 tercihleri belli oldu

TÜRKİYE İtibar Akademisi'nin İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ile hazırladığı Kadın Marka Tercih Endeksi'nin üçüncüsü açıklandı. Beyaz eşyadan giyime, otomobilden kozmetiğe 40 sektörde kadınların tercih ettiği markalar belirlendi.

Türkiye İtibar Akademisi araştırmalarından Kadın Marka Tercih Endeksi üçüncü kez açıklandı. 'Kadın hedef kitle' özelinde yapılan araştırma hakkında Türkiye İtibar Akademisi Başkan Yardımcısı Özüm Acar, günümüzde kadınların satın alma kararlarında belirleyici rol oynadığını vurgulayarak, "Kadınlar dünya genelinde birçok alanda hala erkeklerin gerisinde kalmaktalar; fakat söz konusu marka ya da ürün seçimi olduğunda ilk sırada kadınların tercihleri gelmekte. Bir markanın ürün tasarımından ambalajına, reklam kampanyalarından sosyal medya faaliyetlerine kadar birçok farklı etken belirleyici olabiliyor. Biz de Türkiye İtibar Akademisi olarak bu düşünceden hareketle Kadın Marka Tercih Endeksi'ni yeniden sunmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

40 SEKTÖR MERCEK ALTINA ALINDI

"Ailedeki ya da toplumdaki yeri fark etmeksizin tüketim kararları kadının söz sahibi olduğu bir alandır" diyen Acar, şöyle devam etti:

"Bursa Teknik Üniversitesi raportörlüğünde yaptığımız araştırmamızda Türkiye geneli ve 40 farklı sektörü ele aldık. 13-30 Ekim 2025 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonla arama yöntemi kullanarak 6 bin 800'ün üzerinde arama ile 18 ila 65 yaş arasındaki kadınlara marka tercihleri soruldu. Bunun neticesinde de yaklaşık 1.000 marka arasından dereceye giren 250 marka belirlendi."

'GÜNCEL TRENDLER: ŞEFFAFLIK, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, GÜVEN VE SOSYAL MEDYA ETKİSİ'

Acar değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Küresel tüketici araştırmalarında özellikle kadın tüketicilerde son 2 yıldır öne çıkan trendler, bu raporun sonuçlarıyla paralellik taşıyor. Kadın tüketiciler marka güveni ve şeffaf iletişimi en üst sıralarda görüyor. Z kuşağı ve genç profesyonel kadınlarda etik ve sürdürülebilir marka davranışı satın alma motivasyonunda belirginleşiyor. Özellikle sosyal medya ve influencer tavsiyeleri özellikle kişisel bakım, moda, gıda ve abonelik bazlı hizmetlerde satın almayı hızlandırıcı etki yaratıyor. Ayrıca kadınların iş hayatındaki artan temsili, markalar açısından kadın tüketici içgörüsünün stratejik değerini güçlendiriyor."

'KADIN MARKA TERCİH ENDEKSİ'NDE YER ALAN MARKALAR RAKİPLERİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİR'

Kadın Marka Tercih Endeksi'nin içeriğine de değinen Acar şöyle konuştu:

"Araştırma raporu sayesinde markalar Türkiye geneli ile sektöründeki skoruna, sıralamasına ve kadınlar tarafından hangi sosyoekonomik kırılımda tercih edildiğine erişebiliyor. Kadınların marka tercihlerini gören kurumlar, doğru iletişim ve pazarlama stratejisi geliştirebilir; kadınların beklentilerini karşılayacak ürün ve hizmet tasarlayabilirler. Kadın tüketicileri hedefleyen kampanyalarında daha etkili olabilirler."

Acar son olarak şunları söyledi:

"Araştırmada Türkiye genelinde veya sektöründe üstün başarı sergileyen ya da sıralamaya giren markalar başarılarını iletişim çalışmalarında kullanarak rakiplerinin önüne geçebilirler. Ayrıca başarı elde eden markalar raporu satın alarak 'Kadınların güvendiği ve tercih ettiği marka' ibaresi ile iletişim çalışmalarına yön verebilirler."

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ise araştırmanın önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kadınların tüketim tercihlerine ışık tutan bu çalışma, yalnızca markalar için stratejik bir rehber niteliği taşımakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizde kadınların ekonomik hayattaki etkisini ve belirleyici rolünü ortaya koyan son derece kıymetli bir veri seti sunuyor. İstanbul Kent Üniversitesi olarak Türkiye İtibar Akademisi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu araştırma; akademik dünyanın analitik gücünü, iş dünyasının dinamikleriyle buluşturarak sektörel farkındalığı artırmayı hedeflemektedir. Kadınların satın alma davranışları, markaların gelecek vizyonunu şekillendiren temel unsurlardan biridir. Bu nedenle Kadın Marka Tercih Endeksi, hem toplumsal hem de ekonomik açıdan yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Üniversitemizin bilimsel katkısıyla hazırlanan bu raporun, sektörlere değer katacağına ve markaların kadın tüketiciye yönelik daha doğru, daha duyarlı stratejiler geliştirmesine imkan sağlayacağına inanıyorum."

Alfabetik sıralamaya göre K250'de dereceye giren markalar şöyle:

"Akaryakıt: Aygaz, Aypet, Opet, Aytemiz, Petrol Ofisi, Shell, Total Energies

"Alkolsüz içecek: Coca Cola, Dimes, Lipton, Pepsi, Sarıyer, Tamek, Uludağ

"Altın ve mücevherat: Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Nadir Gold, Sina Pırlanta, Zen Pırlanta

"Bankacılık: Akbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

"Beyaz eşya: Arçelik, Beko, Bosch, Profilo, Samsung, Siemens, Vestel

"Beyaz et: Banvit, Baytar, Beypiliç, Beyza, Erpiliç, Gedik, Şenpiliç

"Bebek ve çocuk ürünleri: Canbebe, Cicibebe, Civil, Dalin, EBebek, LC Waikiki, Prima

"Bisküvi, şekerleme ve çikolata: Biscolata, Eti, Kent, Şölen, Tadelle, Torku, Ülker

"Küçük ev aletleri: Arçelik, Arnica, Arzum, Beko, Dyson, Korkmaz, Vestel

"E – ticaret: Amazon, Çiçeksepeti, Getir, Hepsiburada, Letgo, N11, Trendyol

"Elektronik eşya: Apple, Arçelik, Arzum, Beko, Karaca, Samsung, Vestel

"Erkek giyim: Adidas, Altınyıldız, Defacto, Kiğılı, Mavi, Sarar, Süvari

"Elektronik perakende: Apple, Arçelik, Casper, MediaMarkt, Samsung, Teknosa, Vestel

"Tasarruf finansman şirketleri: Albayrak Tasarruf Finansman, Birevim, Eminevim, Emlak Katılım GYO, Fuzul Tasarruf Finansman, Katılımevim, Sinpaş GYO

"Fast food: Burger King, Ercan Burger, Komagene, Köfteci Ramiz, McDonalds, Popeyes, Tavuk Dünyası

"Enerji: Aksa Doğalgaz, Aselsan, Demirdöküm, Enerjisa, TEDAŞ, Tüpraş, Türkerler Elektrik

"Holding: Anadolu Grubu, Borusan Holding, Doğuş Grubu, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding, Zorlu Holding

"İnşaat: Alarko, Ant Yapı, Enka, Gama, Limak, Rönesans, Yapı Merkezi

"Kağıt havlu ve tuvalet kağıdı: Berrak, Familia, Papia, Selpak, Sleepy, Solo, Teno

"Kripto para borsası: Binance Türkiye, Bitexen, Borsa İstanbul, BTC Türk, Coinbase, Crypto, Popy Para

"Kargo: Aras Kargo, DHL, Hepsi Jet, PTT Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, Yurtiçi Kargo

"Mobilya: Bambi, Doğtaş, Enza Home, Ergül Mobilya, Gündoğdu Mobilya, Kelebek, Mondi Home

"Muhafazakar tesesttür giyim: Alvina Giyim, Armine Giyim, Modanisa, Modaselvim, Sefa Merve, Tuğba, İpekyol

"Otomobil: BMW, Ford, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Toyota, Volkswagen

"Pizza: Dominos Pizza, Little Caesars, Pasaport Pizza, Pizza Villa, Pizzabulls, Sbarro, Star Pizza

"Sağlıklı atıştırmalık: Alpro, Beyorganik, Fellas, Lifalif, Nesfit, Nilky,Züber

"Porselen ve züccaciye: Acar Home, Güral, Karaca, Kütahya Porselen, Madame Coco, Paşabahçe, Schafer

"Sigorta: AkSigorta, Allianz, Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ergo, Neova Sigorta, Türkiye Sigorta

"Süpermarket: A101, Bim, CarrefourSA, File, Getir, Migros, Şok

"Seramik: Güral Seramik, Kale Seramik, Karaca, Kaya Seramik, Keramika, Kütahya Seramik, Vitra

"Süt ve süt ürünleri: Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sütaş, Torku

"Spor giyim: Adidas, Hummel, Lescon, Mavi, Nike, Puma, Zara

"Kadın giyim: Defacto, İpekyol, Koton, LC Waikiki, Mavi, Tuğba, Zara

"İç giyim: LC Waikiki, Penti, Sedef, Tutku, Yeni İnci, Yıldız, Zara

"Ev tekstili: Efor, English Home, Karaca, Kaşmir, Madame Coco, Özdilek, Taç

"Kadın hijyen ürünleri: Avon, Canpet, Gratis, Kotex, Molped, Nivea, Orkid

"Kozmetik: Avon, Farmasi, Flormar, Gratis, Kiko, Maybelline, Sephora

"Şampuan ve saç bakım ürünleri: Bioblas, Clear, Elidor, Head & Shoulders, İpek, Pantene, Urban

"Turizm ve seyahat acentesi: Etstur, Jolly Tur, Prontotour, Tatil Sepeti, TatilBudur, Touristica, Turkish Airlines Holidays

"Özel hastane: Acıbadem Hastanesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, Koç Üniversitesi Hastanesi, Lokman Hekim, Medical Park, Medicana, Medipol."