Kadınlar, Gençler ve Engellilere İstihdam Desteği

Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın politikalarıyla 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1.3 milyon vatandaş işe yerleşti. Özellikle kadınlar, gençler ve engellilere yönelik istihdam programları dikkat çekiyor.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar sonucunda, ocak-temmuz döneminde 1 milyon 298 bin 953 vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildi. Bunların 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli iş arayanlardan oluşuyor.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş gücü piyasasında özel politika gerektiren grupların desteklenmesine yönelik uyguladığı programlar ve hibe destekleri ile istihdamda kapsayıcı bir yaklaşım yürütüyor. Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin girişimcilikten istihdama, eğitimden mesleki uyuma kadar pek çok alanda desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal adaletin de güçlenmesine katkı sağlıyor. Hibe destekleri, istihdam teşvikleri ve kapsamlı aktif iş gücü programları ile milyonlarca vatandaşın iş hayatına kazandırılması hedefleniyor. 2025 yılında elde edilen veriler, istihdam politikalarının sonuçlarını ortaya koyuyor.

ENGELLİ BİREYLERE ÖZEL HİBE DESTEĞİ

Buna göre; engelli vatandaşlar, kendi işlerini kurmalarına imkan tanıyan hibe programı ile destekleniyor. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarıyla finanse edilen bu programla, kendi işinin patronu olmak isteyen engellilere 580 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanıyor. 2014 yılından bugüne kadar 4 bin 224 engelli girişimci projesi desteklendi. Bu projelerin 1111'i kadın engelliler tarafından hazırlandı. Bu durum engelli kadınların girişimcilik alanındaki artan rolünü gösteriyor.

KADIN, GENÇ VE ENGELLİLERİN İSTİHDAMA KATILIMI

2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde, 1 milyon 298 bin 953 vatandaşın işe yerleşmesine aracılık edildi. Bunların 500 bin 725'i kadın, 443 bin 940'ı genç, 41 bin 958'i engelli iş arayanlardan oluşuyor. Özel politika gerektiren grupların iş gücüne daha etkin katılımı için aktif istihdam programları da uygulanmaya devam ediyor.

İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI

2025 yılı Ocak ayından itibaren başlatılan İş Gücü Uyum Programı kapsamında; 2 bin 349 program açıldı. Toplam 150 bin 822 kişi bu programlardan faydalandı. Katılımcıların 115 bin 222'si kadın, 35 bin 600'ü erkeklerden oluştu.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

İş arayan vatandaşların geçici süreyle istihdam edilmesini sağlayan Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında, 2025 Ocak-Ekim döneminde 1922 program düzenlendi. 163 bin 841 kişi bu programlardan faydalandı, katılımcıların 135 bin 78'i kadın, 28 bin 163'ü erkeklerden oluştu.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMLARI

Genç işsizliğini azaltmaya yönelik İŞKUR Gençlik Programları kapsamında 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 1050 program düzenlendi. 86 bin 188 genç bu programlara katılım sağladı. Katılımcıların 52 bin 599'u kadın, 33 bin 589'u erkeklerden oluştu.

ENGELSİZ İŞ GÜCÜ UYUM PROGRAMI

Engelli bireylerin istihdama katılımını artırmak amacıyla 2025 yılında hayata geçirilen Engelsiz İş Gücü Uyum Programı için 10 bin kişilik kontenjan belirlendi. Ağustos ayı itibarıyla uygulamaya koyulan programda ekim ayı sonuna kadar 4 bin 808 kişi faydalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
