Kadın Tır Şoförü İstihdamı İçin Önemli Adım

Kadın Tır Şoförü İstihdamı İçin Önemli Adım
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Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kadın tır şoförü istihdamını artırmak için yapılan düzenlemenin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yönetmelik ile kadın sürücü sayısının artırılması ve sektördeki istihdam sorununa çözüm geliştirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kadın tır şoförü istihdamının artırılması için yapılan düzenlemenin sektöre büyük katkı sağlayacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, UND Yönetim Kurulu Başkanı Aras'ın bugün Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hakkındaki görüşleri paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik kapsamında, kadınların taşımacılıktaki etkinliğini artırmak ve sektörde yaşanan sürücü istihdamı sorununa çözüm geliştirmek adına önemli bir adım atıldığını kaydeden Aras, söz konusu düzenlemenin sektöre büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Sektörde kadın sürücü sayısını artırmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Aras, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bu konuda attığı hızlı ve somut adımın sektörün geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Aras, "Bu kapsamda UND Kadın Çalışma Grubu öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Tır Sürücü Akademisi projesine en başından itibaren aktif destek veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, bu teşviklerin hayata geçmesinde emeği olan kıymetli bürokratlarımıza sektörüm adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kadın tır şoförü istihdamının artırılması hedefleniyor

Açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle kadın tır sürücü istihdamının artırılması için yeni teşvikler getirildi.

Yönetmelik kapsamında istihdam edilen her kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak ve son 1 yılda taşıt sayısının yüzde 10'u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgesi süresi ücretsiz olarak 3 ay uzatılacak.

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
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