2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
ABD donanmasına ait savaş uçağı denize düştü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaş uçağı bir anda denize düştü

Kadın Tarım İşçileri Soğuk Hava Şartlarıyla Mücadele Ediyor

Kadın Tarım İşçileri Soğuk Hava Şartlarıyla Mücadele Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, bağ budama işinde çalışan kadın işçiler, soğuk hava koşullarına karşı ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Çalışmaya başlamadan önce topladıkları çubukları yakarak etrafında toplanan işçiler, zorlu hava şartlarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarında budama işiyle uğraşan kadın işçiler, soğuk hava şartlarıyla mücadele ediyor.

Sarıgöl'de bağ budama işinde çalışan ve sabahın erken saatlerinde işbaşı yapan kadınlar, soğuktan korunmak için ilk iş olarak bağdaki çubukları yakıp etrafında ısınıyor.

10'ar veya 20'şer kişilik gruplar halinde çalışan kadınlar, işe başlamadan önce bağlardan topladıkları çubukları bir araya getirip yakıyor. Yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınan işçiler, soğuk havanın etkisini azaltmaya çalışıyor.

Dayıbaşı Özcan Akdağ, "Artık sabahları ayaz olmaya başladı. Soğuklar kendini hissettiriyor. İşçi arkadaşlar bağlara geldiğinde önce ısınıyorlar sonra çalışmaya başlıyorlar" dedi.

Tarım işçileri ise, "Isınmadan olmuyor, ellerimiz uyuşuyor. Isındıktan sonra çalışmaya başlıyoruz. Gerçekten sabahları ayaz çok oluyor" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Ameliyat masasında bunu da gördük
img

32 yaşındaki anne, üç kızını öldürdükten sonra intihar etti
img

İbrahim Tatlıses'e 'tehdit' iddiasıyla suç duyurusu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nike ve Adidas'a rakipti! Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor

Dünyaca ünlü giyim devi, iflas bayrağını çekiyor
Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor

Bütün ülke Halil Umut Meler'i konuşuyor
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.