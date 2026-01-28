Haberler

Güvenilir gıda yolculuğunda Denizlili kadınlara GEKA desteği

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli' projesi, kadın kooperatiflerinin gıda üretiminde güçlenmesini hedefliyor. Proje kapsamında eğitimler düzenlenecek ve kadınların üretim süreçlerinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulacak.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2025 Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Denizli'de güvenilir gıda üretiminde kadın kooperatiflerinin rolünün güçlendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile kadın kooperatiflerine yönelik eğitim ve uygulama süreçleri resmen başlatıldı. Proje çerçevesinde, Denizli genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin gıda mevzuatına uyum, hijyen uygulamaları, etiketleme ve gıda güvenliği konularında bilgi ve uygulama kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor. Eğitim ve uygulamalarla birlikte kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerinde daha bilinçli ve sürdürülebilir bir yapı oluşturması hedefleniyor. "Güvenilir Gıda Yolculuğunda Kadın Eli" projesinin, hem kadın emeğinin görünür kılınmasına hem de tüketicilere sunulan ürünlerin güvenilirliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, kadınların üretimde daha güçlü yer almasının yerel kalkınmaya önemli katkı sunduğunu belirterek, kadın kooperatiflerini destekleyen projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - DENİZLİ

