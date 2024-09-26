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Kadın İstihdamına Destek: E-Ticaret Semineri Amasya'da Gerçekleştirildi

Kadın İstihdamına Destek: E-Ticaret Semineri Amasya'da Gerçekleştirildi
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla Amasya'da 'E-Ticaret'e ve Girişimciliğe İlk Adım Seminerleri' düzenledi. Seminere katılanlara e-ticaretin avantajları, ürün belirleme ve çevrim içi pazar yerleri üzerinde eğitim verildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlediği "E-Ticaret'e ve Girişimciliğe İlk Adım Seminerleri"nin ilkini Amasya'da gerçekleştirdi.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlar ve gençler başta olmak üzere e-ticaret ve e-ihracata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan programda internet üzerinden satışın avantajları, e-ticarete konu ürünlerin belirlenmesi, web sitesi ve çevrim içi pazar yerlerinin kurulması, e-ticaret İçin sosyal medya araçlarının kullanılması konularında eğitim verildi.

Girişimcilere yönelik vergi düzenlemeleri ile KOSGEB'in girişimcilik destekleri hakkında bilgilerin de verildiği programda Amasya'nın kadın girişimcileri başarı hikayelerini paylaştı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi amasya Eğitim Kadın

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