Kadın İstihdamına Destek: E-Ticaret Semineri Amasya'da Gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA), kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla düzenlediği "E-Ticaret'e ve Girişimciliğe İlk Adım Seminerleri"nin ilkini Amasya'da gerçekleştirdi.

Kendi işini kurmak isteyen kadınlar ve gençler başta olmak üzere e-ticaret ve e-ihracata ilgi duyan herkesin katılımına açık olan programda internet üzerinden satışın avantajları, e-ticarete konu ürünlerin belirlenmesi, web sitesi ve çevrim içi pazar yerlerinin kurulması, e-ticaret İçin sosyal medya araçlarının kullanılması konularında eğitim verildi.

Girişimcilere yönelik vergi düzenlemeleri ile KOSGEB'in girişimcilik destekleri hakkında bilgilerin de verildiği programda Amasya'nın kadın girişimcileri başarı hikayelerini paylaştı. - AMASYA