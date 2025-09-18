Kadın Girişimciliğin Güçlenmesi İçin Yeni Proje İmzalandı

Haberler

Denizli'nin Buldan ilçesinde, Buldan Ticaret Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansına (GEKA) sunulan 'Kadın Girişimciliğin Yöresel Zenginliklere Güçlenmesi' projesi kabul edildi. Projenin kabul edilmesinin ardından teknik destek sözleşmesini Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından törenle imzalandı. Projede kadın girişimcilerin artması, ekonomiyi ve istihdama katkıda bulunulması amaçlandığı belirtildi.

"Buldan'a her zaman önem veren Güney Ege Kalkınma Ajansına teşekkürlerimizi sunuyorum"

Girişimci kadınlara yönelik eğitimlerin verilecek olduğu projenin Buldan'a hayırlı olmasını temenni eden Buldan Ticaret Odası Başkanı Halil Baştürkmen, "Kadın girişimcilerimizin artması, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmaları bizim Buldan Ticaret Odası olarak en çok önem verdiğimiz konudur. Bu konuda üstümüze düşen tüm sorumlulukları yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz. Buldan'a her zaman önem veren Güney Ege Kalkınma Ajansına teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
