Kadın Girişimciliği Destekleyen Proje Samsun'da Hayata Geçiyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı için belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" teması doğrultusunda, bölgedeki yenilikçi projelere destek vermeye devam ediyor.

Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği tarafından yürütülen "Amazon Kadınları Girişimci Köyü Projesi"nde, 50'den fazla girişimci ve girişimci adayı kadını bir araya getiriyor. Katılımcılar, 28 gün ve 90 saatlik yoğun bir eğitim ve danışmanlık süreciyle iş fikirlerini olgunlaştırıyor.

Proje uygulamaları sürerken, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Birim Başkanı Sümer Çakır ve Uzman Hüseyin Akın Uğurlu program katılımcılarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Eğitim sürecinde; markalaşma stratejisi geliştirme, tasarım ve satış kanallarının güçlendirilmesi, fikri mülkiyet hakları ve marka tescili, marka yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarda kapsamlı içerikler ele alınıyor. Program sonunda katılımcılar, öğrendiklerini yansıtan final projeleriyle süreçlerini tamamlayacak. - SAMSUN