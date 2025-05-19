Kadın Girişimciler Londra’da Buluştu

Kadın Girişimciler Londra’da Buluştu
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Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından düzenlenen KAGİDER Global Platformu'nun ikinci buluşması Londra'da gerçekleştirildi. Buluşmada, Türk kadın girişimcilerin uluslararası düzeydeki etkisi ve iş birlikleri ele alındı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından kadın girişimciliğini küresel ölçekte desteklemek amacıyla hayata geçirilen KAGİDER Global Platformunun ikinci buluşması Londra'da gerçekleştirildi.

KAGİDER'den yapılan açıklamaya göre, Londra'daki tarihi Lansdowne Club'da düzenlenen buluşmaya 158 kişi katıldı.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ve Başkan Yardımcısı Şila Gök ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, Londra'da yaşayan Türk kadın girişimciler, üst düzey yöneticiler ve akademisyenleri bir araya getirerek, sınırların ötesine geçen bir dayanışma ortamı sundu.

Katılımcılar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, gelecekteki iş birlikleri ve ortak projeler için heyecan duyduklarını ifade etti. Buluşmada, iş kadınlarının yaratıcılığını, liderlik potansiyelini ve ekonomik katkısını küresel arenada artırmaya yönelik stratejiler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, dünyanın farklı noktalarında başarıyla yol alan Türk kadınları olarak bir araya gelmenin, sadece bireysel başarıları paylaşmak değil, birbirlerinin gücünü çoğaltarak küresel ölçekte etki yaratma arzularının da bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Bezircioğlu, KAGİDER Global'i sınırları aşan bir dayanışma ağı kurarak, kadın girişimcilerin uluslararası alanda daha görünür, daha etkili ve daha güçlü olmalarını sağlamak vizyonuyla oluşturduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"Kadınların iş dünyasındaki varlığının yalnızca ekonomiye değil, topluma, dönüşüme ve kalkınmaya da önemli katkılar sunduğunun farkındayız. Biz bu potansiyele inanıyor ve peşinden gidiyoruz. Kadınlar olarak birbirimizin deneyimlerinden öğrenmeye, el ele vermeye ve birlikte büyümeye ihtiyacımız var. Bugün Londra'da kurduğumuz bağların, gelecekte güçlü iş birliklerine ve uluslararası ortak projelere dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
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