Kadın Girişimciler Kurulu Toplantısı: Dezavantajlı Kadınlar İçin Yeni Proje

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Temmuz Ayı İcra Kurulu Toplantısı, TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Kübra Alioğulları başkanlığında ETSO yönetim kurulu toplantı salonunda gerçekleşti.

TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu Temmuz Ayı İcra Kurulu Toplantısında; "Sanayide Kadın Eli Projesi" kapsamında dezavantajlı kadınların iş hayatına katılımlarının artırılması ve ekonomik hayata entegre edilmesi amacıyla yerinde çalışma modelinin hayata geçirilmesi projesinin detayları konuşuldu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajanası'nın (KUDAKA) 22 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar devam eden "SoGreen Yeşil Üretim, Döngüsel Ekonomi ve Kapsayıcı İstihdam Hızlandırıcı Hibe Desteği" hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. - ERZURUM