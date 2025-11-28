Haberler

Kadın Girişimciler Birlikte Güçleniyor

Güncelleme:
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nun İzmir ve Gaziantep üyeleri, işbirliğini artırmak amacıyla bir araya geldi. Deniz Celep, güç birlikleriyle iş dünyasında fark yaratacaklarını vurguladı. Program, diyetisyen Hatice Nur Ege'nin sağlıklı yaşam konusundaki bilgilerle sona erdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu'nun İzmir ve Gaziantep üyeleri düzenlenen programda bir araya geldi.

Ege İhracatçı Birlikleri'nde organize edilen İzmir İşbirliği Programı'nda konuşan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, üyelerin iş birliğinde olmasının ticareti geliştireceğini ve fark yaratacağını ifade etti.

Farklı sektörlerde yer alan kadın girişimcilerin olduğuna işaret eden Celep, "Güç birlikleri ve iyi bir iletişimle firmalarımız daha farklı noktalara gidebiliyor. Firmalarımızın ve üyelerimizin birbiriyle iletişim halinde olup işbirlikleri yakalamasını arzu ediyoruz." dedi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşe Ahi ise üyelerin birlikteliğini önemsediklerini, görüşmelerin kadının gücünü ve iş hayatını güçlendirdiğini anlattı.

Konuşmaların ardından diyetisyen Hatice Nur Ege uzun ve sağlıklı yaşam konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Haberler.com
