Kadın girişimci bir gecede 3 ödülün sahibi oldu

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni'mde başarılı Kadın Girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, inovatif ürünleri ile 2 farklı kategoride 3 ödülün sahibi oldu.

Güvenilir Ürün Zirvesi ve Feed the Future Ödül Töreni, İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi. Bu zirve, gıda sektöründen kalbinde yer alan ve geleceği besleyen ürünlere ışık tuttu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 364 başvuru arasından kazananlar, Feed the Future Ödül Töreni'nde açıklandı.

Güvenilir Ürün Platformu, gün boyu süren etkinliklerle, sektör paydaşlarını bir araya getirerek gıda sektörüne yönelik farkındalığı artırmayı ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçladı. Bu yılki zirve, "El Ele" teması ile gerçekleşti, deprem bölgesindeki yerel üreticilere vurgu yaparak bu alandaki çalışmaları destekledi. Zirvenin en dikkat çeken etkinliği, Feed the Future Ödül Töreni oldu. Bu tören, sesini duyuramayan ürün ve projelere destek sağlamak amacıyla düzenlendi ve büyük ilgi gördü.

"58 ürün ve projeye ödül aldı"

Feed the Future Ödül Töreni, ürün güvenliği konusundaki başarılı çalışmalarıyla tüketici sağlığına katkı sağlayan, inovasyonla sürdürülebilirliği destekleyen, kıt kaynakları sorumlu bir şekilde kullanan ürünler, firmalar ve kuruluşlar için bir platform sundu. Türkiye genelinden 364 başvuru alınırken, 108 uzman jüri üyesi tarafından titizlikle değerlendirildi ve sonuçta 58 ürün ve proje ödüle layık görüldü.

"İnovatif Ürünleri ile 2 farklı kategoride ödüllerin sahibi oldu"

33 farklı kategoride 364 başvurunun yer aldığı yarışmada, ödüle layık görülen 58 isim arasında, Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı yer aldı. Samancı, 10,500 metrekarelik BEE'O Propolis Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi'nde geliştirilen BEE'o Propolis Kolajen Shot ile "Takviye Edici Gıda" ve APIBEAUTY C Vitaminli Aydınlatıcı Serum ile "Cilt Bakım Ürünü" kategorilerinde ödüle layık görüldü. Bu ürünlerin 36 ülkeye ihracatını da gerçekleştiren Samancı, "Ürünlerimizin temelinde, inovasyon, doğallık ve bilim yer alıyor. Bu harika ürünlerin hem yurtdışında hem de ülkemizde değer görmesi beni çok mutlu ediyor. Geleceğe ışık tutmak için arı gibi çalışmaya devam edeceğiz. Arılardan gelen eşsiz şifaları tüm dünyaya sunmak ve bunu yaparken de sürdürülebilirliği ön planda tutmak, bizim en büyük amacımız. Çünkü arı varsa hayat var" dedi.

"Öncülük ettiği sürdürülebilirlik çalışmalarından biri sayesinde kazandı"

Sürdürülebilir Tarım ve Ekoloji Derneği (SÜRTARDER) Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Beslenme okur yazarlığını hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yaygınlaştırma misyonumuz doğrultusunda, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirdiğimiz Eğitimde Sağlık ve Gıda Okuryazarlığı Entegrasyon Projesi (ESEN), karar vericiler ve önemli toplum liderlerince desteklenen bir toplum sağlığı projesidir. ESEN Projesi kapsamında, yarının liderlerini yetiştirmek ve gelecek kuşaklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kritik öğrenme dönemlerinde beslenme eğitimi sunmayı hedefliyoruz. ESEN Projesi'nin temel amacı, sağlık ve beslenme okur yazarlığının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak ve toplumun en değerli varlıkları olan çocukları ve gençleri kamusal sağlık savunucusu olarak eğitmektir. Bugün 'Geleceği Besle' temasıyla düzenlenen 'Feed the Future' ödüllerinde, bu önemli sivil toplum projesinin ödül alması, bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur" dedi.

Açılış konuşmalarını İstanbul Valisi Davut Gül, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak ve Güvenilir Ürün Platformu Danışma Kurulu Başkanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı gerçekleştirdiği etkinliğe, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler ve daha birçok önemli isim katıldı. - ANTALYA