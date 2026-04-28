Kadın Emeği ve Yerel Tasarım, 'Anadoludakiler' ile Cemre Çarşısı'nda buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen 'Anadoludakiler' projesi, yerel üretimi ve kadın girişimciliğini destekleyen vizyonuyla Cemre Çarşısı etkinliklerine güç kattı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN); bu anlamlı süreçte yerel üreticilerin ve kadın girişimcilerin yanında yer alarak, onların ürettikleri özel tasarım mobilyaların tanıtılmasına ve görünürlüğünün artırılmasına yönelik aktif destek verdi. Etkinlik kapsamında kadın girişimciler tarafından titizlikle üretilen özel tasarım mobilyalar, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yerel üretimin ekonomik değerine ve kadın emeğinin özgün tasarım anlayışına dikkat çekilen stantlarda, kırsal kalkınmanın ve kadın istihdamının önemi vurgulandı. Anadoludakiler Projesi, köklü coğrafyanın sunduğu estetik birikimi, modern tasarımın diliyle yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yerel üretimi küresel rekabete taşıma vizyonu istikametinde hayata geçirilen bu girişim, kadın girişimcilerin potansiyelini bir marka kimliğine dönüştürme misyonunu üstleniyor. Anadolu'nun farklı yörelerinden gelen zanaat ve tasarımın sürdürülebilir kalkınma ilkeleriyle buluştuğu bu platform, üreticilere ulusal pazarlarda ihtiyaç duydukları profesyonel vitrini sunuyor. Kayseri adına sunulan seçkide, sadece mobilya parçaları değil, birer kültür anlatısı yer alıyor. Tasarım diliyle hayat bulan eserler, Anadolu'nun kadim desenlerini ve binlerce yıllık birikimini modern bir estetik anlayışla yeniden yorumluyor. Bu yaklaşımda her bir motif, geçmişin derinliklerinden gelen bir hikayeyi bugünün yaşam alanlarına taşıyor; geleneksel el sanatlarının izleri, çağdaş tasarımın akıcı çizgileriyle bütünleşerek zamansız bir sanat formuna dönüşüyor.

Yerel değerlere stratejik destek

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 'Anadoludakiler' projesinin temel hedefleri istikametinde, kadın girişimcilerin tasarımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Ajansın bu süreçteki faaliyetleri, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'in yerel değerlerin markalaşması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi üzerine odaklanan stratejik yaklaşımı ile şekilleniyor. Bu vizyon, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırarak dayanışma kültürünü ekonomik bir değere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Proje kapsamında sunulan her bir tasarım; Anadolu'nun köklü kültürel mirasının modern dokunuşlarla yeniden yorumlandığı özgün birer eserdir. Geleneksel estetiği günümüz tasarım trendleriyle buluşturan bu çalışmalar, kadın girişimcilerin potansiyelini ve toplumsal katma değerini somut bir şekilde güçlendirmektedir. Kadın emeğini bölgesel kalkınmanın temel taşı olarak kabul eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, bu değerlerin ulusal ölçekte tanınması ve girişimcilik ekosisteminin güçlenmesi adına stratejik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı