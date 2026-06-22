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Doğaya aşık üretici kadının başarı hikayesi

Doğaya aşık üretici kadının başarı hikayesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında eğitim alan Şengül Mercan, 2 kovanla başladığı arıcılıkta kovan sayısını 100'e çıkararak arı sütü üretimine başladı. Kilosu 60 bin TL olan arı sütü, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

DÜZCE (İHA) – Tarım ve Orman Bakanlığının "Ana Dokunuşu ile Arı Sütü Değerleniyor" projesi kapsamında eğitim alan kadın üretici Şengül Mercan, 2 kovanla başladığı arıcılık serüveninde kovan sayısını 100'e çıkararak arı sütü üretimine başladı.

Fındıklı Aksu köyünde uzun yıllardır tarım ve hayvancılıkla uğraşan 3 çocuk annesi Şengül Mercan, devletin kadın üreticilere sunduğu destekleri üretime dönüştürüyor. Bakanlık tarafından düzenlenen ve bir hafta süren uygulamalı arı sütü eğitimini başarıyla tamamlayan Mercan, arıcılık faaliyetlerini büyüterek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

"2 kovan arı ile başladığım yolculukta 100 kovana ulaştık"

Köyündeki işletmesinde kaz, ördek ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yanı sıra doğal ürünler ve ata tohumu üretimi de gerçekleştirdiğini belirten Mercan, arıcılığın hayatında dönüm noktası olduğunu ifade etti. Mercan, "3 çocuğum ve eşimle birlikte tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Arıcılık yapıyoruz. Aynı zamanda ata tohumlarının üretimini gerçekleştiriyorum. Doğal ürünler üretiyorum. 2 kovan arı ile başlamış olduğum yolculuğuma eşimin de desteğiyle 100 kovan arıya ulaştık. Şu anda arılarımızın birçoğunu yüksek rakımlara; orman gülü, komar balı (deli bal) veya acı bal üretimi için götürdük. Ormanın yüksek kesimlerinde, çiçek oranının yoğun olduğu bölgede bal yapımındalar" dedi.

"En büyük zenginliğim toprağım ve üretebildiğim her şey"

Çocukluğundan bu yana çalışmayı ve üretmeyi çok sevdiğini vurgulayan Mercan, doğayla iç içe olmanın kendisine huzur verdiğini dile getirdi. Arıcılığa başladıktan sonra hayata ve doğaya bakış açısının değiştiğini belirten Mercan, "Hayata, ormanlara bakış açım bile çok farklı oldu. Yorulduğum anlar oluyor ama arıları kovanın içinde bal yapmış haliyle görünce bütün yorgunluğum geçiyor. Benim en büyük zenginliğim toprağım, hayvanlarım ve üretebildiğim her şey. Köyde yaşamaktan çok mutluyum. Bu orman bu dere bu ağaçların yapraklarının sesleri her şey bana huzur veriyor" ifadelerini kullandı.

Şengül Mercan, ata tohumlarının korunması ve doğal üretimin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam edeceğini belirterek, kadın üreticilere sağlanan desteklerin kırsal kalkınmadaki önemine dikkati çekti.

Kilosu 60 bin TL

Düzceli üreticiler tarafından üretilen arı sütü oluşturulan soğuk zincir ile saklanırken küçük kavanozlarda gram olarak satılıyor. Kalitesine göre arı sütünün kilosu 60 bin lirayı buluyor. Arı sütü almak isteyenler ise bunu direk arı yetiştiricilerinden temin edebiliyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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